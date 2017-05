RAI: CIAMBETTI, A RISCHIO RIDIMENSIONAMENTO LA SEDE DI VENEZIA (2)

23 maggio 2017- 16:35

(AdnKronos) - "Io penso che siamo di fronte a un pericoloso processo di accentramento del servizio pubblico, non solo nell’informazione giornalistica. Il pericolo vero è quello impedire che le sedi regionali diano voce alla realtà e alle identità locali e questo è inaccettabile visto che la grande forza dell’Italia sta proprio nelle specificità regionali, che non possono finire nel tritacarne romano o in una televisione che ci propina format, telefilm e serie televisive acquistate all’estero", ha sottolineato Ciambetti. "Le sedi regionali della Rai e il terzo canale nacquero proprio per dar voce alle realtà e agli attori socio-culturali locali. La nuova convenzione Stato-Rai rischia di depauperare un patrimonio di professionalità e ciò è inaccettabile. Mi auguro che la Conferenza dei Conferenza dei Presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle provincie autonome comprenda e faccia propria una battaglia che non è assolutamente di parte politica ma che è tesa a garantire tutti e a tutelare le realtà locali nonché i cittadini che pagano un canone, sebbene oggi introitato attraverso le utenze di energia elettrica”, ha concluso.