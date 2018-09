19 settembre 2018- 17:48 Rai: De Petris, Vigilanza controfirma accordi presi ad Arcore, M5S muto

Roma, 19 set. (AdnKronos) - "La commissione di vigilanza ha votato una risoluzione che è di fatto il via libera alla nomina di Marcello Foa, già bocciato dalla stessa vigilanza meno di due mesi fa, a presidente del cda Rai. E' molto grave che la commissione si sia assunta un simile compito invece di lasciare che fosse il cda ad assumersi la proprie responsabilità". Lo dichiara la senatrice di Leu, Loredana De Petris, presidente del gruppo Misto e membro della commissione di vigilanza Rai."Con questo voto la Vigilanza si limita a controfirmare accordi presi al di fuori delle sedi proprie, addirittura nella villa di Arcore, e regala a Salvini, che ottiene la nomina che reclamava e ricompatta il centrodestra, una vittoria che peserà anche nella conduzione dell'azienda e nelle prossime nomine"."E' ancora più incredibile che la trattativa tra Salvini e Berlusocni che ha portato al rovesciamento di posizioni di Fi, e certo non in cambio di nulla, si sia svolta senza un fiato e c on la complicità dell'M5S. Eppure è quello stesso M5S che tuonava contro il conflitto di interessi. Impossibile credere che Di Maio non si sia accorto che mai prima, neppure negli anni dei governi Berlusconi, quel conflitto era stato così immenso e così sfacciato", conclude.