28 gennaio 2019- 14:21 Rai: Di Battista, ancora tentativi di censura a Grillo, per lui tutta pubblicità

Roma, 28 gen. (AdnKronos) (di Ileana Sciarra) - "Non vedo l'ora di vedere finalmente Grillo in Rai. Dopo che la censura l'ha fatto cacciare, oggi dei nuovi censori tentano disperatamente di rimettere il bavaglio allo stesso Grillo di allora, visto che il materiale d'archivio che andrà in onda questa sera non riguarda minimamente il Beppe Grillo legato al M5S. Si tratta di sketch di quel Grillo cacciato dalla Rai nonostante ascolti stellari". Lo dice all'Adnkronos Alessandro Di Battista, commentando la polemica sul compenso di oltre 30mila euro che la Rai dovrebbe corrispondere per i diritti d’autore del programma 'Grillo c'è' che andrà in onda questa sera."Soltanto dei censori non si rendono conto dell'opportunità per la Rai per prodotti del genere - prosegue 'Dibba', tra i volti più noti del M5S - che utilizzano solo materiali d'archivio. Se fossi Grillo li ringrazierei per la pubblicità".