28 gennaio 2019- 14:26 **Rai: Di Battista, 'M5S chieda in Vigilanza compensi giornalisti Espresso'**

Roma, 28 gen. (AdnKronos) (di Ileana Sciarra) - "Come attivista del M5S chiedo ai parlamentari 5 Stelle in commissione Vigilanza Rai di chiedere all'ad di viale Mazzini, Fabrizio Salini, i compensi di tutti i giornalisti che lavorano per il gruppo Espresso e che conducono o sono ospiti in programmi Rai". Lo dice all'Adnkronos Alessandro Di Battista, intervenendo sulla polemica politica relativa al compenso di oltre 30mila euro che la Rai dovrebbe corrispondere per i diritti d’autore del programma 'Grillo c'è' in onda questa sera su Rai 2.