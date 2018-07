9 luglio 2018- 21:41 Rai: Di Maio, nomine al di sopra di ogni sospetto di appartenenza politica

Roma, 9 lug. (AdnKronos) - "Io e Salvini ci siamo dati una parola sulla Rai e cioè che metteremo persone al di sopra di ogni sospetto di appartenenza politica con un amministratore delegato che abbia soprattutto una visione manageriale. C'è da mettere mano a un'azienda in cui c'è qualcosa che non va, in cui c'è una pletora di raccomandati". Lo ha detto Luigi Di Maio a In Onda su La7.