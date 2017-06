RAI: FABIANO, 'AFFARI TUOI' IN PAUSA, INSINNA RISORSA RAI

Milano, 28 giu. (AdnKronos) - "'Affari Tuoi' è e rimane un patrimonio della rete, abbiamo deciso in questa stagione dopo tanti anni di successo e anche di fisiologica usura di lasciarlo un po' riposare". Così il direttore di rai1, Andrea Fabiano, replica a chi gli chiede del futuro del programma e dello storico conduttore Flavio Insinna, dopo le polemiche che lo hanno riguardato."Il programma tornerà probabilmente non in questa stagione, ma tornerà", spiega Fabiano, durante la presentazione a Milano dei palinsesti autunnali 2017, aggiungendo che con Insinna non c'è "nessun tipo di problema. Verso di lui ho anche espresso la mia solidarietà personale e per questo sono stato inondato di critiche. Insinna - conclude - è una risorsa per la Rai, ha fatto tanto".