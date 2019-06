10 giugno 2019- 16:40 Rai: Famiglia Borsellino, 'vergogna programma Realiti, Viale Mazzini ripari al più presto' (2)

(AdnKronos) - La Rai, intanto, ha ritenuto "indegne le parole su Giovanni Falcone e Paolo Borsellino pronunciate da due ospiti della puntata di Realiti, andata in onda su Rai2 in diretta", come fa sapere l'azienda. "Direttore di Rete, conduttore, autori sono stati ampiamente sensibilizzati sulla necessità di porre la massima attenzione sulla scelta degli ospiti, delle tematiche e sulla modalità di trattazione di argomenti 'sensibili'; in coerenza con quanto ogni giorno la Rai testimonia attraverso programmi, eventi speciali e fiction dedicati alla sensibilizzazione della collettività contro la criminalità organizzata e a sostegno della memoria dei tanti martiri delle mafie". Viale Mazzini ha dunque avviato "un’istruttoria per ricostruire tutti i passaggi della vicenda". Intanto, dopo gli ascolti non esaltanti della prima puntata, 'Realiti' andrà in onda da mercoledì prossimo in seconda serata e non più in diretta.