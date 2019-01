30 gennaio 2019- 17:12 Rai: Faraone, 'da Sangiuliano affermazioni imbarazzanti'

Roma, 30 gen. (AdnKronos) - “Oggi in commissione Vigilanza Rai dal direttore del Tg2, Gennaro Sangiuliano, abbiamo assistito a dichiarazioni a dir poco imbarazzanti e scandalose tanto da essere costretti a lasciare l’audizione in corso". Lo dichiara Davide Faraone, capogruppo Pd in commissione Vigilanza Rai."E’ inaccettabile che un direttore di un Tg del servizio pubblico possa portare avanti argomentazioni così faziose e ridicole per giustificare il forte squilibrio che c’è tra le forze politiche durante i telegiornali da lui diretti, un clamoroso sbilanciamento ai danni delle forze di opposizione che diventa ogni giorno sempre più evidente e intollerabile. Altrettanto indecente è la reiterata faziosità che Sangiuliano continua a portare avanti senza alcuna vergogna venendo meno al pluralismo dell’informazione e soprattutto tradendo i principi costituzionali". "Siamo sconcertati dalle sue affermazioni atte a nascondere clamorose lacune nel fare informazione, tanto più inaccettabili da chi dirige un telegiornale in onda sulla televisione pubblica”, conclude.