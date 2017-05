RAI: FICO, ATTUALE SITUAZIONE COLPA DI RENZI

28 maggio 2017- 15:51

Roma, 28 mag. (AdnKronos) - "Matteo Renzi cerca di smarcarsi", ma "è colui che ha scelto il direttore generale della Rai, è colui che ha voluto approvare una legge sulla governance della Rai in opposizione a quella del Movimento 5 stelle ed è la persona che insieme al Partito democratico ha scelto al maggioranza dei consiglieri di amministrazione all'interno dell'azienda. Qualsiasi cosa si è mossa e si muove oggi quindi è stata colpa di Matteo Renzi e del Partito democratico". Lo dice il presidente della Vigilanza Rai, Roberto Fico, ospite di 'In mezz'ora' su Raitre. "Il capo della comunicazione di Matteo Renzo, Anzaldi, che è segretario della commissione di Vigilanza, non passa giorno -aggiunge- che non tiri bordate alla Rai e all'amministratore delegato. Quindi, se il mio portavoce tirasse quotidianamente bordate al direttore generale Campo dall'Orto, è chiaro che il mio pensiero è di fare fuori Campo Dall'Orto. Io odio chi non ha il coraggio di ammettere che invece si è lavorato per far fuori Campo Dall'Orto, perchè basterebbe dirlo. Non voglio personalizzare lo scontro, però è anche vero che la crisi di questo momento è attribuibile a chi ha fatto delle scelte e questa persona ha fatto delle scelte".