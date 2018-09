23 settembre 2018- 13:31 Rai: Fico, caso Foa perché legge governance sbagliata

Roma, 23 set. (AdnKronos) - “Durante il mio mandato come presidente della Commissione di Vigilanza ho contestato fortemente la legge di riforma di governance della Rai perché secondo me è una legge sbagliata e avevo proposto una nuova legge proprio per non arrivare a situazioni di questo tipo”. Lo ha detto il presidente della Camera Roberto Fico, Fico, in un’intervista a Presadiretta che andrà in onda domani, alle 21.15 su Rai3, rispondendo a una domanda sulla questione Rai e di come sia stata gestita la nomina di Marcello Foa. “Nel momento in cui la legge è stata approvata e c’è questo tipo di situazione e anche di stallo – ha spiegato – va assolutamente superata con il confronto tra partiti politici e Governo ma per una Rai che sia libera, indipendente e meritocratica dove al centro ci si mette la cultura e l’indipendenza”.