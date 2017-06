RAI: FICO, FAZIO HA CUORE A SINISTRA E PORTAFOGLI A DESTRA (2)

24 giugno 2017- 18:12

(AdnKronos) - “Il Parlamento - ha rimarcato il deputato di Ap, Gianni Sammarco - fissa il tetto dei compensi Rai a 240.000 euro e il Cda del servizio pubblico ignora la normativa approvando un compenso da 2,2 mln di euro l'anno, per 4 anni, a Fabio Fazio. Stesso compenso del passato, ma con molte ore di trasmissione in meno e con, in più, una 'promozione' del suo programma che passerà su Rai1"."Battono cassa ai cittadini -ha aggiunto Jonny Crosio, membro della Legga in Vigilanza- per strapagare una star che star non è. Gli 11,2 milioni in quattro anni per 64 serate su 365 giorni gridano vendetta. Soldi presi a sbafo agli italiani, compresi pensionati e disoccupati e elargiti con manica extra large al conduttore di sinistra. L'ennesimo affronto etico e sociale di una rete pubblica solo a parole che conferma, se mai ce ne fosse stato bisogno, la bontà della nostra battaglia che portiamo avanti da sempre: abolizione totale del balzello Rai. Basta chiedere soldi ai cittadini per arricchire gli amici del palazzo".