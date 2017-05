RAI: FICO, NEWSROOM UNICA CON SEZIONI APPROFONDIMENTO

28 maggio 2017- 16:08

Roma, 28 mag. (AdnKronos) - "Una newsroom unica, che è diverso da un unico telegiornale, poi ci possono essere varie sezioni di approfondimento, varie diramazioni, vari inviati con culture diverse, che fanno domande da angolature diverse". Lo dice Roberto Fico, presidente della commissione di Vigilanza Rai, ospite di 'In mezz'ora' su Raitre, a proposito della riorganizzazione dell'informazione. "La cultura in Rai delle differenze -aggiunge- è sicuramente una ricchezza, però va rielaborata, riorganizzata e proiettata nei prossimi dieci anni, perchè in queste condizioni non andiamo avanti".