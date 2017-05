RAI: FICO, NUOVO CDA E DG (2)

28 maggio 2017- 15:24

(AdnKronos) - Nei rapporti tra Cda e Dg, dice ancora Fico, "si è fatta una guerra che non ha fatto bene a nessuno. Spero che il Consiglio di amministrazione abbia lavorato nell'indipendenza massima, ci spero, ci voglio credere, però non ci credo".A questo punto serve quindi un nuovo vertice, "per portare la campagna elettorale in un clima più sereno e soprattutto sopra le parti, come deve essere la Rai. E' importante che la Rai segua la campagna elettorale in modo sereno, senza guerre interne. Se si deve fare il direttore generale, sia fatta una persona di alta qualità, di comprovata indipendenza, onorabilità, data dalla sua carriera e dalla sua vita, che possa garantire tutti, un garante"."Io lo chiedo, lo pretendo, perchè la Rai non è del Partito democratico di Matteo Renzi, della maggioranza, ma dei cittadini italiani, ma non ci credo, perchè abbiamo visto il modo di ragionare di Renzi, perchè la nuova legge dice una cosa semplice, il presidente del Consiglio nomina l'amministratore delegato della Rai. Non ho fiducia -conclude Fico- ma la speranza è l'ultima a morire".