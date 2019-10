24 ottobre 2019- 08:46 Rai: Fico, 'riforma è priorità, serve cambio culturale'

Roma, 24 ott. (Adnkronos) - "Sulla Rai serve più coraggio: c’è urgente bisogno di una riforma. C’è un ritardo che va colmato". Lo dice il presidente della Camera, Roberto Fico, in un'intervista a 'La Repubblica'. "E oltre a tutelare il ruolo di servizio pubblico che la legge assegna alla Rai, c’è la necessità -aggiunge- di un cambio culturale. Serve maggiore indipendenza, maggiore lontananza dalla politica. E non bisogna cadere nell’errore che anch’io facevo prima di vedere le cose da vicino: non ci sono solo i governi e i partiti che cercano di interferire con la Rai. C’è anche, all’interno della Rai, un atteggiamento da cambiare, soprattutto rispetto al tema dell’indipendenza". "Serve un cambio di paradigma. Ci sono delle proposte di legge per cambiare il modo in cui è scelta la governance Rai. È una riforma -insiste Fico- che deve andare avanti, la considero una priorità".