RAI: FICO, RISOLVENDO CONFLITTI INTERESSE SI PUò RIVEDERE TETTO STIPENDI

28 maggio 2017- 15:42

Roma, 28 mag. (AdnKronos) - "Non è sempre sì o no, tutto bianco o tutto nero. Oggi abbiamo un conflitto di interesse che avviene solo in Rai, i manager delle star sono anche produttori di trasmissioni e magari spesso sono collegati ai capi struttura e quindi negli anni si sono create delle zone d'ombra laddove proprio ci sono quei contratti artistici. Risolviamo questi problemi, allora piano piano si può anche rivedere il tetto" alle retribuzioni. Lo ha affermato il presidente della commissione Vigilanza Rai, Roberto Fico, ospite di 'In mezz'ora' di Lucia Annunziata su Raitre.