14 febbraio 2019- 11:11 Rai: Fnsi, solidarietà a troupe 'Popolo Sovrano' aggredita a Pescara

Roma, 14 feb. (AdnKronos) - "Ci sarà anche la Federazione nazionale della Stampa italiana a illuminare quelle periferie d'Abruzzo dove ieri si è consumata l'ennesima aggressione ai danni di giornalisti impegnati nel loro lavoro. A Pescara, nel quartiere Rancitelli, tre persone hanno picchiato e allontanato con violenza l'inviato di 'Popolo Sovrano' Daniele Piervincenzi, il giornalista David Chierchini e il film-maker Sirio Timossi, che stavano realizzando un'inchiesta sull'attività dei clan nella cittadina rivierasca". La Fnsi, si legge in una nota, "sarà con il Sindacato Giornalisti Abruzzesi a Pescara per un'iniziativa che recuperi uno spazio per la libertà di informazione, quello spazio che con minacce, insulti e querele temerarie si cerca di limitare". "Noi non ci stiamo, porteremo ovunque la nostra scorta mediatica. Chiediamo ai colleghi di riprendere le inchieste dei cronisti minacciati e rinnoviamo la nostra solidarietà a Daniele Piervincenzi, David Chierchini e Sirio Timossi, vittime della brutale aggressione", sottolineano, nel corso del XXVIII Congresso nazionale della Stampa italiana a Levico Terme, il segretario generale e il presidente della Fnsi, Raffaele Lorusso e Giuseppe Giulietti.