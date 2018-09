19 settembre 2018- 18:18 Rai: Gasparri, bene confronto preventivo ma Parlamento torni centrale

Roma, 19 set. (AdnKronos) - "Siamo alla legge Gasparri rafforzata. Non solo si ribadisce il principio che dal 2004 grazie a me è legge, che il presidente della Rai deve avere un consenso di almeno i due terzi della commissione parlamentare di Vigilanza, ma grazie all'emendamento del gruppo di Forza Italia in Vigilanza si introduce una audizione preventiva del presidente designato, per avere maggiore conoscenza dei suoi orientamenti in materia di pluralismo e di autonomia del servizio pubblico e per una maggiore trasparenza delle procedure". Lo afferma il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri."Un ottimo risultato -aggiunge- che ribadisce un metodo di confronto preventivo e trasparente. Ora bisognerà ristabilire la centralità del Parlamento, correggendo le norme che hanno sbilanciato, a vantaggio del governo, i poteri di gestione del servizio pubblico".