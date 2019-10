20 ottobre 2019- 13:42 Rai: Gasparri, 'dopo tele Conte e tele Raggi convocare Vigilanza'

Roma, 20 ott. (Adnkronos) - “Mentre Roma affonda per l’incapacità di Virginia Raggi, la Rai del nuovo regime si distende prona, in ginocchio, per volontà dei suoi supremi vertici, per fare da megafono alla Raggi. Viene intervistata, ovviamente con trasmissione registrata, da tale Francesca Fialdini su Raiuno, con un programmino di propaganda che andrà in onda nel pomeriggio, in una fascia di massimo ascolto. È stato l’Amministratore delegato ad ordinare questa intervista?" Lo sottolinea il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri. "Si continua a massacrare Raiuno -aggikunge- imponendo alla rete trasmissioni come quella con Conte, che ha registrato il 7% di ascolto. Vedremo ora come andrà la Raggi. E poi un po’ di contraddittorio, un po’ di confronto, come proprio Raiuno, in uno spazio di libertà come quello di Vespa ha dimostrato si può fare con successo, non è previsto? Tele Raggi, una Rai che vergognosamente si mette a disposizione del sindaco della città. Chiedo al presidente della commissione di Vigilanza Barachini di discutere di questi fatti, di Rai-Conte, di Rai-Raggi, prima ancora della audizione che terremo mercoledì con il ministro Patuanelli. Questa è la priorità assoluta. Bisogna discutere di questo prima di ogni altra cosa. Non sarà possibile passare ad altri argomenti se non si affronterà una vicenda preliminare che attiene alla tutela della democrazia e del pluralismo”.