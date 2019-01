4 gennaio 2019- 16:33 Rai: Giacomelli, Freccero zelante censore, Salini si gioca reputazione

Roma, 4 gen. (AdnKronos) - "È sempre triste vedere come un incarico può trasformare una persona di talento, con velleità di artista, in zelante censore sottomesso al potere. Comunque avremo modo di riparlare meglio in Vigilanza della questione". Lo dichiara il deputato dem Antonello Giacomelli, vice presidente della commissione di Vigilanza Rai."Al di là dei Freccero di turno, qui è l’amministratore che si sta giocando la sua reputazione. Salini ha competenze e poteri per dare il suo segno al servizio pubblico. Deve decidere rapidamente se è un passacarte che non vuol disturbare il manovratore politico o l’effettivo responsabile della gestione dell’azienda", conclude.