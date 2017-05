RAI: GIACOMELLI, NO GOVERNO A NORME PER TETTI A COMPENSI ARTISTI

5 maggio 2017- 12:19

Roma, 5 mag. (AdnKronos) - Per il governo "è sempre stato chiaro" che la norma che "ha introdotto un limite ai compensi dagli amministratori, dei dipendenti e dei collaboratori della Tv pubblica non includeva in alcun modo le prestazioni artistiche" e perciò "non condividerebbe una iniziativa assunta da parlamentari o forze politiche che, al contrario, modificasse l'assetto normativo attuale". Questo anche perchè l'Avvocatura generale dello Stato "richiama il fatto che una norma di questo tipo, che includesse le prestazioni artistiche nei limiti ai compensi, creerebbe un'evidente asimmetria nel settore televisivo, atteso che Rai sarebbe l'unico operatore soggetto all'obbligo di cui si sta parlando". Lo ha sottolineato il sottosegretario allo Sviluppo economico, Antonello Giacomelli, rispondendo alla Camera ad un'interpellanza presentata da Forza Italia, secondo cui, come ha spiegato in Aula Elio Vito, "il tetto alle retribuzioni pubbliche deve intendersi applicabile anche ai titolari di contratti avente ad oggetto prestazioni artistiche in favore della Rai".