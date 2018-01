RAI: GOTOR, DA ANZALDI ATTACCHI SCOMPOSTI A GRASSO

7 gennaio 2018- 15:43

Roma, 7 gen. (AdnKronos) - "Anche oggi la 'vedetta' del renzismo Michele Anzaldi attacca in modo scomposto il presidente Pietro Grasso somministrandoci il suo anatema quotidiano". Lo dichiara in una nota Miguel Gotor, esponente di Liberi e Uguali."Colgo una qualche contraddizione tra l’aspirazione del Pd a presentarsi come una “forza tranquilla”, un auspicio saggiamente consigliato in queste settimane dalla “maschera buona” del renzismo Paolo Gentiloni e i toni utilizzati dal suo allievo Anzaldi - aggiunge Gotor - La stessa contraddizione che vedo tra le parole di Matteo Renzi che sostiene di volere una campagna elettorale sul merito delle cose e senza aggressività, ma nello stesso tempo gioca a fare l’imbonitore promettendo l’abolizione del canone Rai (in pratica la premessa per una totale sottomissione della Rai ai governanti di turno) e scatena i suoi fedelissimi contro chi mostra di avere un pensiero autonomo". "La verità è semplice: oggi il Pd è debole e tutt’altro che tranquillo e dunque agli slogan non riescono a seguire i fatti", conclude Gotor.