RAI: LA RUSSA, CON EPURAZIONE GILETTI SI PERDEREBBE ECCELLENTE PROFESSIONISTA

25 giugno 2017- 13:16

Roma, 25 giu. (AdnKronos) - "La vergognosa epurazione di Massimo Giletti è l'ennesima dimostrazione che Matteo Renzi non gradisce i giornalisti 'non allineati', quelli che non può 'giostrare' a proprio piacimento. Con lui la Rai perderebbe un eccellente professionista, uno di quelli che, come dimostrano i dati auditel, ha sempre ottenuto ottimi risultati". Lo afferma Ignazio La Russa, di Fratelli d'Italia. "Se Renzi dovesse riuscire nel suo intento, mi auguro -conclude- che almeno Mediaset non si lasci scappare l'opportunità di averlo tra le proprie fila".