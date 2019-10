22 ottobre 2019- 18:40 Rai: Lega-Fdi-Fi, Vigilanza chieda riequilibrio dopo intervista a Conte (2)

(Adnkronos) - Nel mirino il Movimento 5 stelle, che nella riunione dell'Ufficio di presidenza di oggi ha parlato, sottolinea ancora l'esponente azzurro, di "sfortunato episodio professionale", di "noiosissima intervista che danneggia anche il premier". Un atteggiamento, aggiunge Santanchè, da "Alice nel paese delle meraviglie", senza dimenticare che nella passata legislatura in Vigilanza "sedeva il presidente Fico, che ogni due per tre stigmatizzava quello che era sbagliato in termini di rappresentanza e pluralismo". "Dovrebbe intervenire anche l'Ordine dei giornalisti", chiede Capitanio, rivelando che già il giorno prima della trasmissione l'amministratore delegato della Rai, Fabrizio Salini, con una mail annunciava la messa in onda della trasmissione con ospite il premier. "La dimostrazione -conclude Mulè- che i partiti comandano a bacchetta la Rai".