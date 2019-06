2 giugno 2019- 15:50 Rai: Lerner, 'politici e professionisti comparsata creano gogna pubblica'

Roma, 2 giu. (AdnKronos) - "Segnalo il pericolo che, aizzati da leader politici e da professionisti della comparsata televisiva, si crea una gogna pubblica, un pericolo che esiste più forte del passato". Lo ha affermato Gad Lerner, ospite di 'In mezz'ora in più' su Raitre. "Salvini -ha aggiunto- ha appena ottenuto lo scalpo di Fazio, brutalizzato nel silenzio generale dei suoi colleghi perchè guadagna troppo. Mi inquieta il meccanismo per cui ottenuto lo scalpo di uno immediatamente si indica un'altra preda".