5 luglio 2019- 12:59 Rai: M5S, 'giuste dimissioni Foa da Raicom, ora voltiamo pagina'

Roma, 5 lug. (AdnKronos) - "Prendiamo atto della scelta di Marcello Foa di dimettersi dalla presidenza di RaiCom. Il Movimento 5 Stelle, come sempre, è per il rispetto delle regole e della legalità. Come abbiamo evidenziato nella risoluzione presentata e votata in Vigilanza la doppia presidenza di Foa, in conflitto con gli articoli 22 e 26 dello Statuto della Rai, avrebbe esposto l'azienda a rischi di danni erariali. Adesso è il momento di voltare pagina per esaminare il piano industriale, decisivo per il rilancio della Rai, e affrontare tante altre questioni". Così, in una nota congiunta, i componenti del Movimento 5 Stelle in Commissione di Vigilanza Rai."Abbiamo già chiesto - proseguono i 5 Stelle - la discussione in Vigilanza di due temi molto importanti: l'organico della Rai e l'ufficio legale dell'azienda. Intanto, sia alla Camera che al Senato, abbiamo depositato un progetto di riforma per togliere la Rai, una volta per tutte, dalle mani dei partiti".