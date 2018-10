2 ottobre 2018- 12:34 Rai: Marcucci, brogli evidenti, accesso atti non può essere negato

Roma, 2 ott. (AdnKronos) - "Oggi torneremo in aula a parlare della Rai. La presidenza del Senato non può negare l'accesso agli atti sul voto della commissione di Vigilaza riguardante Foa". Lo ha detto il presidente dem al Senato, Andrea Marcucci, in apertura dell'assemblea del gruppo. "C'è stato un broglio evidente, al presidente della Rai sono mancati due voti. Ora la maggioranza allargata fa di tutto per coprire le malefatte. Ci sono due schede nulle, per questo non vogliono farcele vedere".