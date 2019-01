25 gennaio 2019- 17:10 Rai: Marcucci, 'con Grillo torna Istituto Luce'

Roma, 25 gen. (AdnKronos) - "Il nuovo regime giallo-verde ha trovato il suo nuovo cantore da valorizzare sul servizio pubblico: è Beppe Grillo. Non è lai Rai, è una specie di Istituto Luce". Lo afferma il capogruppo Pd a Palazzo Madama Andrea Marcucci, che preannuncia una richiesta di chiarimento alla Rai per l'approfondimento sul leader M5S che andrà in onda sulla rete diretta da Carlo Freccero."Ricordo ancora quando il presidente Fico -sottolinea Marcucci- indicava come modello per il servizio pubblico la BBC. Sembra passato un secolo, ora che sono al governo, hanno eletto Foa, truccando il voto della Vigilanza, hanno monopolizzato i Tg, ed ora il genio del nuovo corso Carlo Freccero inizia la serie sui nuovi eroi sovranisti con Beppe Grillo. Hanno una faccia tosta da non credere".