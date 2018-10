23 ottobre 2018- 17:13 Rai: Marcucci, nomine decise in trattoria, peggio di Prima Repubblica

Roma, 23 ott. (AdnKronos) - "Sappiamo di nomine Rai decise in trattoria ieri sera da Di Maio e Salvini, insieme a un tizio che si chiama Conte. E' una lottizzazione che non possiamo accettare. Siamo di fronte ai metodi peggiori della Prima Repubblica". Lo ha detto il presidente dei senatori Pd, Andrea Marcucci, durante una conferenza stampa a palazzo Madama con il capogruppo dem in Vigilanza, Davide Faraone. "Vorrei sapere cosa pensa della nomine fatte a cena -ha detto Faraone- il presidente della Camera, Roberto Fico, che nella scorsa legislatura da presidente della Vigilanza, ci faceva le lezioncine su come si governa la Rai. Presidente Fico, che ne pensa delle nomine decide in trattoria?".