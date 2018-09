19 settembre 2018- 19:39 Rai: Marcucci-Faraone, M5S complice accordi Arcore

Roma, 19 set. (AdnKronos) - "Il voto di oggi della Vigilanza sulla risoluzione di maggioranza è la prova degli accordi che si sono stretti ad Arcore tra Lega e Fi. E tutto questo avviene con la totale complicità del M5S che evidentemente accetta che al tavolo delle spartizioni delle poltrone si sieda anche Fi che oggi, con il voto di astensione sulla risoluzione, entra ufficialmente nella maggioranza, portando a casa evidentemente qualche candidatura in più per le amministrative e garanzie sui tetti pubblicitari per le tv di Berlusconi". Lo affermano Andrea Marcucci e Davide Faraone, capigruppo del Pd al Senato e in commissione di Vigilanza sulla Rai. "Siamo di fronte -aggiungono- ad un fatto gravissimo che spiana la strada a Marcello Foa, candidatura che non garantisce assolutamente equilibrio, competenza e pluralismo al servizio pubblico, come presidente della Rai. Il Pd farà ricorso e si opporrà in tutte le sedi ad una scelta che calpesta le più elementari regole democratiche dopo che già un voto della commissione di Vigilanza aveva detto con chiarezza no a questa indicazione”.