4 gennaio 2019- 12:28 Rai: Margiotta, Freccero nuovo 'epurator'

Roma, 4 gen. (AdnKronos) - "Carlo Freccero, al quale pur non manca competenza professionale, si è guadagnato sul campo, per meriti acquisiti in Rai, il nuovo titolo di Epurator. Il palinsesto di Rai 2 parte infatti dalla cancellazione di Luca e Paolo e di tutti coloro che possono non essere d'accordo con la nuova linea sovranista della rete. Freccero non tollera più la satira sui ministri 5 Stelle". Lo afferma il senatore Pd Salvatore Margiotta, componente della Vigilanza Rai.