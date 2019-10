21 ottobre 2019- 17:38 Rai: Mulè, 'bene convocazione Ufficio presidenza Vigilanza'

Roma, 21 ott. (Adnkronos) - “Accogliamo con favore la decisione del presidente della commissione di Vigilanza Rai, Alberto Barachini, di convocare per domani alle 13 l’ufficio di presidenza come richiesto dai gruppi di centrodestra. La sensibilità del presidente Barachini dà seguito a una necessità inderogabile e urgente di riequilibrare entro questa settimana, nel nome del pluralismo, l’informazione del servizio pubblico dopo il clamoroso 'One man show' del premier Conte in prima serata su Raiuno in vista delle elezioni in Umbria". Lo afferma Giorgio Mulè, capogruppo di Fi in Vigilanza Rai."L’ufficio di presidenza -aggiunge- sarà anche l’occasione per sollecitare ulteriori iniziative vista la deriva editoriale della Rai testimoniata dall’intervista senza paracadute della sindaca Raggi a 'Domenica In'".