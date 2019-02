10 febbraio 2019- 16:01 Rai: Mulè, 'ormai genuflessa a M5S'

Roma, 10 feb. (AdnKronos) - "Con l’intervista di oggi durata quasi quaranta minuti in diretta su Raitre in una giornata elettorale, il servizio pubblico ha compiuto un nuovo atto di genuflessione nei confronti di un militante dei 5Stelle e del suo movimento". Lo afferma, in una nota, Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato."Prima Fazio, poi Vespa, oggi l’Annunziata: il signor Di Battista, rigorosamente senza contraddittorio come tutti i conigli pentastellati pretendono e ottengono dalle trasmissioni Rai per paura che qualcuno di Forza Italia smascheri le loro fandonie, anche oggi su Raitre ha potuto diffondere balle spaziali su politica interna e internazionale offendendo Silvio Berlusconi senza che chi gli stava davanti alzasse un sopracciglio. È la Rai del cambiamento, quella inginocchiata alla narrazione bugiarda di un gruppo di asini violenti e pericolosi”.