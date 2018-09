28 settembre 2018- 18:08 Rai: nomine sul tavolo, prossima settimana incontro Di Maio-Salvini/Adnkronos

Roma, 28 set. (AdnKronos) - Chiuso il capitolo presidenza con il via libera a Marcello Foa a viale Mazzini, M5S e Lega tornano ad accendere i riflettori sulle nomine di Reti e tg. A quanto apprende l'Adnkronos da fonti di governo, la settimana prossima sarebbe in agenda un incontro tra i due vicepremier, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, per affrontare la questione. L'intenzione è quella di chiudere la partita a stretto giro. Per ora l'unico disco verde, sul fronte Rai, ha visto protagonista Alessandro Casarin a capo della Tgr. E così la Lega, dopo aver incassato il via libera al sovranista Foa, ha ottenuto un altro punto a suo favore. Al vicedirettore di Rainews -dato da settimane in corsa per i tg regionali- è stato tuttavia affidato l'interim, segno che c'è diffidenza tra i due soci di governo. Dai vertici del M5S assicurano che sarà il merito a tracciare la rotta delle nomine. Per questo ricoprire ruoli apicali non farà la differenza per le nuove direzioni: "vogliamo lasciare la partitocrazia fuori dalla porta di viale Mazzini", il ragionamento.