21 settembre 2018- 15:11 Rai: Paragone (M5S), cda libero vota Foa, Pd se ne faccia una ragione

Roma, 21 set. (AdnKronos) - “Il Pd, artefice del Patto del Nazareno, fa le pulci sul voto del Cda della Rai. Capiamo che a loro il profilo di Foa non piaccia, ma a un certo punto dovrebbero farsene una ragione". Così, in una nota, Gianluigi Paragone, capogruppo M5S in Commissione Vigilanza Rai. "Il Cda della Rai - prosegue - si è espresso liberamente, sfidando tutte le loro minacce. Dopo anni di lottizzazioni e una legge becera fatta nella speranza di perpetuarle evidentemente proprio non va giù che qualcuno possa agire diversamente. Vogliamo una Rai libera e per questo ci batteremo”.