21 ottobre 2018- 15:59 Rai: Pd, pronti a assumere ogni iniziativa su elezione Foa

Roma, 21 ott. (AdnKronos) - "Fico e Casellati non pensino di cavarsela stando zitti sull’elezione illegittima di Foa alla presidenza Rai. Giace inevasa una nostra richiesta di accesso agli atti della Vigilanza. Non molliamo di un centimetro: Foa non sarà mai un presidente di garanzia del servizio pubblico e la sua elezione non ha mai raggiunto il quorum necessario previsto della legge. Senza risposta dei presidenti della Camera, il Pd è pronto a valutare iniziative di qualsiasi natura, legale e politica, contro Marcello Foa”. Lo dichiarano al termine dei lavori di Leopolda 9, il capogruppo Pd a Palazzo Madama Andrea Marcucci ed il capogruppo dem in Vigilanza dem Davide Faraone.