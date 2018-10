23 ottobre 2018- 17:05 Rai: Pd, su Foa broglio elettorale, Barachini consenta verifica schede

Roma, 23 ott. (AdnKronos) - Il Pd torna alla carica sull'elezione di Marcello Foa alla presidenza della Rai. Davide Faraone, capogruppo dem in Vigilanza, ha inviato una lettera formale al presidente della commissione, Alberto Barachini, per chiedere la verifica delle schede della votazione. "Sollecitiamo nuovamente un chiarimento sull'elezione di Foa -ha detto il capogruppo dem al Senato, Andrea Marcucci, in conferenza stampa-. Per noi si tratta di un broglio elettorale, di un vulnus gravissimo che inficia anche le nomine di reti e Tg" che saranno fatte a breve. I dem sostengono che alcune schede nulle siano state contate come valide consentendo così l'elezione di Foa che altrimenti sarebbe stato bocciato, come già accaduto nella precedente votazione. "Siamo convinti che elezione di Foa sia illegittima. Se non ci faranno vedere le schede, noi non riconosceremo mai Foa come presidente".