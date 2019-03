1 marzo 2019- 20:56 Rai: piano industriale verso direzione in più, Lega vuole 'approfondimento'

Roma, 1 mar. (AdnKronos) (di Ileana Sciarra e Veronica Marino) - A quanto apprende l'Adnkronos, alle 8 direzioni di contenuto previste dal piano industriale Rai, la Lega avrebbe chiesto all'ad Fabrizio Salini di aggiungerne un'altra in corsa, in zona Cesarini. Si tratterebbe di una direzione dedicata all''approfondimento informativo' e che riguarderebbe programmi come 'Porta a Porta', 'Chi l'ha visto', 'Amore criminale', 'Petrolio', 'Report', ecc.. Lunedì tutti i consiglieri andranno a ritirare il testo da votare del piano industriale, dunque la stesura definitiva, che, con tutti gli allegati, ammonterà a oltre 300 pagine. Tra le limature che dovrebbero trovare spazio, oltre alla direzione 'approfondimento informativo', dovrebbe esserci anche un''ammorbidimento' della Newsroom unica a vantaggio di una maggiore valorizzazione delle testate.