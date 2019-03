1 marzo 2019- 20:56 Rai: piano industriale verso direzione in più, Lega vuole 'approfondimento' (2)

(AdnKronos) - Il piano dovrebbe essere approvato il 6 marzo, da agenda, dopodiché si aprirà un'altra partita nomine nel governo giallo verde: quella per le otto direzioni di contenuto, direzioni che saranno titolari del budget e responsabili di definire l'offerta nell'ambito del proprio genere, ottimizzando l'impiego di risorse in base all'evoluzione delle aspettative degli utenti ed ai fabbisogni delle reti. A quel punto si aprirà un nuovo confronto tra Lega e 5 Stelle, perché la Rai costituisce uno dei terreni più delicati nello scacchiere nomine. E' presto per i nomi, ma intanto sembrano farsi spazio due novità per il palinsesto: Franco Di Mare, che il M5S vorrebbe sulla striscia informativa del Tg1, e Monica Setta, che dovrebbe tornare tra i protagonisti del pomeriggio di Rai1.