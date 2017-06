RAI: POLVERINI, CHIUSURA 'L'ARENA' GRAVE PERDITA

25 giugno 2017- 14:45

Roma, 25 giu. (AdnKronos) - "L'infotainment dell''Arena' evidentemente non piace a un governo che dimostra quotidianamente di essere nemico del confronto. Con la chiusura del programma di Giletti il palinsesto Rai subirá una grave perdita non tanto economica quanto di professionalitá moderata". Lo afferma la deputata di Forza Italia Renata Polverini."In questi anni -aggiunge- ho apprezzato l'ottima conduzione di Massimo Giletti, capace di trattare in maniera obiettiva e coerente temi diversi fra loro. Sono certa infatti che riuscirá a trasferire le sue competenze in un altro contenitore televisivo con lo stesso successo di pubblico".