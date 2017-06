RAI: RABINO, SU FAZIO E GILETTI CDA TORNI SUI SUOI PASSI

25 giugno 2017- 14:45

Roma, 25 giu. (AdnKronos) - "Le scelte del Cda Rai si stanno rivelando quanto meno infelici. Da una parte si aumenta il compenso di Fabio Fazio arrivando a una cifra decisamente spropositata, dall'altra si riducono le trasmissioni di vero servizio pubblico, quelle che si occupano di informazione e approfondimento come nel caso dell''Arena' di Massimo Giletti". Lo afferma Mariano Rabino, presidente di Scelta civica."Mi auguro -aggiunge- che il Cda torni sui suoi passi e trovi una nuova soluzione che non sia, peraltro, uno schiaffo agli italiani e al Parlamento come è stata quella riguardante il compenso di Fazio”.