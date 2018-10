21 ottobre 2018- 13:51 Rai: Renzi, Foa bugiardo, eurodeputati Pd lo denuncino

Roma, 21 ott.(AdnKronos) - "Il presidente della Rai è un bugiardo, è una fake news che cammina". Lo dice Mattero Renzi alla Leopolda dopo le parole del presidente Rai, Giuseppe Foa, sul fatto che il gruppo Pd all'europarlamento sia finanziato da George Soros. "Non invitatemi alle trasmissioni, io non ha paura e lo dico in faccia che il presidente della Rai è bugiardo. Chiedo ai parlamentari del Pd in Ue domani mattina di denunciare il presidente della Rai per calunnia e diffamazione. Vergogna".