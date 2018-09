24 settembre 2018- 12:09 Rai: Renzi, inciucio Fi-M5S, Pd unico all'opposizione

Roma, 24 set. (AdnKronos) - "Sulla Rai, Silvio Berlusconi e Luigi Di Maio concedono il bis. Forza Italia e Movimento Cinque Stelle, infatti, a dispetto delle dichiarazioni vanno d’amore e d’accordo. Alla Camera i forzisti votano Roberto Fico. Al Senato i grillini votano Maria Elisabetta Alberti Casellati. Alla Rai tutti insieme votano Marcello Foa, l’uomo che insultava Sergio Mattarella". Lo scrive Matteo Renzi nella enews in un paragrafo dal titolo, 'L'inciucio'."Come abbiamo sempre detto: la Destra e il Movimento Cinque Stelle stanno insieme, anche di nascosto. Piaccia o non piaccia, siamo gli unici a fare opposizione: ci attaccano anche per questo", conclude Renzi.