3 dicembre 2018- 14:45 Rai: Renzi, mercoledì a Bruxelles con dem che hanno denunciato Foa

Roma, 3 dic. (AdnKronos) - "A proposito di fake news: il presidente della Rai, Foa. Ricordate? Gli eurodeputati del Pd sono stati accusati dal presidente della Rai di aver preso soldi da Soros e lo hanno finalmente denunciato, bravi! Mercoledì mattina sarò a Bruxelles per dare un abbraccio a tutti gli eurodeputati che hanno scelto di fare questo gesto coraggioso". Lo scrive Matteo Renzi nella enews. "Come avrete visto dai Tg, con i nuovi vertici tutto è cambiato. Le cose belle – come l’Amica Geniale – sono state pensate nel passato, mentre il taglio di alcuni Tg è imbarazzante: roba da mettersi le mani nei capelli. E denunciare il presidente della Rai è un atto di coraggio perché significa rischiare la censura (basti vedere come la notizia è ignorata dal servizio pubblico)". "Quindi a Bruxelles andrò per dare la solidarietà a chi combatte contro le Fake News. Sarà una buona occasione anche per incontrare alcune significative personalità del mondo europeo e riaffermare la nostra visione: vogliamo che ci sia un’Europa diversa, capace di cambiare. Vogliamo l’Europa, non i nazionalismi. Vogliamo l’Europa, non i muri. Vogliamo l’Europa, non il populismo", conclude.