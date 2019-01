26 gennaio 2019- 17:07 Rai: Rinaldi, 'bufera signoraggio in tv? Da pseudo economisti commenti fuorvianti' (2)

(AdnKronos) - Per Rinaldi, che ricorda il suo passato in quanto responsabile operativo presso la direzione generale titoli di una banca italiana, più che la "non più obbligatorietà" d’intervento sul mercato primario a recare maggior danno fu "l'introduzione di un nuovo meccanismo per le aste competitive marginali". Questo nuovo sistema, infatti, osserva, ha infatti consentito agli operatori, con marginali quantitativi sapientemente non acquistati, di ottenere tassi altissimi su tutto l’ammontare dell’emissione sebbene già assegnati precedentemente a tassi inferiori.Il provvedimento, spiega ancora Rinaldi, "venne deciso da Andreatta senza alcun dibattito democratico in parlamento" e "favorì i player del mercato". Le polemiche di oggi, sottolinea l'economista, "arrivano da chi ha dimestichezza con i libri ma che non ha mai avuto esperienza sul campo".