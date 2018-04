18 aprile 2018- 20:36 Rai: Sala, bene decisione cda su spazi in fiera Milano

Milano, 18 apr. (AdnKronos) - Il sindaco di Milano Giuseppe Sala accoglie con favore la decisione del cda della Rai sull'ipotesi di realizzare un centro di produzione negli spazi della ex fiera milanese al quartiere Portello: "Sono molto soddisfatto della decisione presa dal cda della Rai di accogliere la proposta di Fondazione Fiera Milano, che ha messo a disposizione alcuni padiglioni dell'ex polo fieristico al Portello, per il centro di produzione", spiega Sala. "Mi auguravo - aggiunge - si arrivasse a questa scelta: è un buon punto di partenza, sia per la Rai sia per la nostra città". E dunque "lavoriamo insieme e in fretta affinché questo progetto diventi presto realtà". Poi rilancia: "Mi piacerebbe, poi, che dal punto di vista dell'operatività a Milano nascesse un grande canale internazionale, di cui, a mio avviso, la Rai e l’Italia hanno veramente bisogno". In questo modo, conclude, "sarebbe valorizzata una delle caratteristiche principali della nostra città: la sua grande internazionalità".