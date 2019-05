29 maggio 2019- 21:14 **Rai: Salvini, 'chiedo a Salini, ma Lerner è il cambiamento?'**

Roma, 29 mag. (AdnKronos) - "Chiedo all'amministratore delegato della Rai", Fabrizio Salini, "se si passa da Gad Lerner per il cambiamento? Me lo ricordo 30 anni fa ad attaccare la Lega in Tv...". Lo dice Matteo Salvini in diretta Fb. "Con tutti i giovani conduttori! Lerner? Amico amministratore delegato, allora tanto vale rimettere lì Orfeo, richiamare Renzi, Gentiloni". "A maggior ragione -aggiunge Salvini- spero vada avanti in Vigilanza la proposta della Lega per mettere un tetto ai mega stipendi Rai". E conclude parlando di Lerner: "Io mi limiterò a chiedere quanto costa, quanto prende e con quanta gente arriva a lavorare e qual è il giro di business di questa collaborazione".