29 maggio 2019- 20:40 Rai: Salvini, 'Lerner torna in Rai, e la controllerei io...'

Roma, 29 mag. (AdnKronos) - "Torna Gad Lerner in Rai, 5 belle trasmissioni di Lerner giornalista super partes e che non ce l'ha con la Lega. Se la Rai del cambiamento passa da Lerner, Fazio, Saviano... ci manca solo che Santoro e abbiamo chiuso il cerchio. E poi dicono che io controllo la Rai". Lo dice Matteo Salvini in diretta Fb.