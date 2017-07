RAI: SALVINI, SE VIA GILETTI PERDITA DI 8 MILIONI

24 luglio 2017- 20:46

Roma, 24 lug. (AdnKronos) - "Con l'uscita di Giletti si stima per la Rai una perdita di 8 milioni di euro: qualcuno pagherà per questo? E qualcuno spiegherà perché il programma di Giletti è stato chiuso?" Così su Facebook il segretario della Lega Matteo Salvini, che fa riferimento a uno studio di 'Spot and Web'.