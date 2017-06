RAI: SAMMARCO (AP), DA CDA DUE PESI E DUE MISURE

25 giugno 2017- 11:31

Roma, 25 giu. (AdnKronos) - “Le ultime decisioni del Cda della Rai sono vergognose: da una parte si decide di aumentare il compenso a Fabio Fazio ignorando completamente (e di molto) il tetto compensi previsto dal Parlamento -peraltro vincolando l'azienda ad un periodo di ben 4 anni ipotecando di fatto le scelte delle future governance- e non dando applicazione alle promesse di riduzione degli stipendi paventate negli scorsi giorni anche dal nuovo dg, dall'altra si taglia una trasmissione come 'L'Arena' –senza alcuna spiegazione, considerando i suoi ottimi risultati a livello di share– di un serio professionista come Massimo Giletti. Il Cda della Rai dimostra ancora una volta di agire col classico metodo del 'due pesi e due misure'". Lo afferma Gianni Sammarco, deputato di Alternativa popolare."Promuove e aumenta il compenso di Fazio che aveva minacciato di lasciare la Rai per avere più potere contrattuale e manda a casa chi, evidentemente, non ha un adeguato sostegno politico all'interno del Cda. Parliamo di una vicenda gravissima che ha un altro risvolto che non va sottovalutato, più strettamente economico".