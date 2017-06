RAI: SAMMARCO (AP), DA CDA DUE PESI E DUE MISURE (2)

25 giugno 2017- 11:31

(AdnKronos) - "Nel caso di Fazio -conclude Sammarco- potrebbe prefigurarsi il caso di danno erariale per la scelta di ignorare il tetto dei compensi stabilito di recente, decidendo di dare al conduttore uno stipendio da star del cinema per meno ore di trasmissione rispetto al passato. Per questo motivo credo che sia giusto che a valutare l'ipotesi del danno erariale sia la Corte dei Conti, unico organo che al momento sembra garantire una imparzialità che il Cda della Rai proprio non pare avere”.